Российские оккупанты обстреляли авто ведущего Даниэля Салема

К счастью, ведущий не пострадал.
Известный телеведущий Даниэль Салем, который ранее вступил в ряды терробороны, попал под обстрелы оккупантов.
Вражеские пули пробили насквозь автомобиль знаменитости. Об этом в своем Instagram сообщил Салем и показал соответствующие кадры.
К счастью, никто не пострадал.
"Я выбор сделал давно. Не хочу я войны, не хочу боли! Мы охраняем нашу землю. Мы победим, потому что мы умеем любить, умеем дышать полной грудью, умеем смеяться страху в лицо!" – сказал ведущий.
Напомним, также стало известно, что лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк попал под минометный обстрел. Он получил ранение в лицо.
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