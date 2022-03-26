Российские оккупанты обстреляли авто ведущего Даниэля Салема

К счастью, ведущий не пострадал.

Известный телеведущий Даниэль Салем, который ранее вступил в ряды терробороны, попал под обстрелы оккупантов.

Вражеские пули пробили насквозь автомобиль знаменитости. Об этом в своем Instagram сообщил Салем и показал соответствующие кадры.

Авто Даниэля Салема / instagram.com/daniel_jihad_salem

Авто Даниэля Салема / instagram.com/daniel_jihad_salem

К счастью, никто не пострадал.

"Я выбор сделал давно. Не хочу я войны, не хочу боли! Мы охраняем нашу землю. Мы победим, потому что мы умеем любить, умеем дышать полной грудью, умеем смеяться страху в лицо!" – сказал ведущий.

Напомним, также стало известно, что лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк попал под минометный обстрел. Он получил ранение в лицо.

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