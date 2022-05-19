Российские оккупанты обстреляли Чернобаевку: есть погибший и раненые

Российские оккупанты обстреляли Чернобаевку: есть погибший и раненые

Российские оккупанты в среду, 18 мая, обстреляли поселок Чернобаевка Херсонской области.

Из-за этого погиб мужчина, а пять человек получили ранения.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, из-за обстрела Чернобаевки 18 мая погиб мужчина, еще пять человек получили травмы. Также в с. Истинное из-за российских обстрелов пострадали супруги, поскольку в их дом попал вражеский снаряд.

Также постоянные обстрелы российских оккупантов нанесли ущерб гражданской инфраструктуре Херсонщины.

Правоохранители открыли уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

"Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, прямо запрещающим нападения на гражданское население и гражданские объекты. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на быстрое, полное и беспристрастное исследование обстоятельств уголовных правонарушений", — подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, по состоянию на 19 мая ГБР зарегистрировало почти 420 уголовных производств против предателей, которые могли сотрудничать с оккупантами.

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