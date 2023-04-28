Российские оккупанты обстреляли детский сад в пограничном Волчанске на Харьковщине: фото

Войска РФ обстреляли детский сад в приграничном городе Волчанск Харьковской области.

Здание частично разрушено.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

"По данным следствия, 28 апреля около 6:30 российские военные попали в крышу детского сада в городе Волчанск: здание частично разрушено", — говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, за прошедшие сутки российские войска обстреливали приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов Харьковской области. Под вражеским огнем находились, в частности, Липцы, Бугаевка, Казачья Лопань, Волчанск, Камянка, Петропавловка, Двуречная, Лиман Первый и другие города и села.