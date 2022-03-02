Российские оккупанты обстреляли детский сад в Северодонецке – фото

О пострадавших не сообщается.

Российская армия обстреляла детский сад в Северодонецке Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, после обстрела Северодонецка в детском саду повреждена крыша садика и перебита теплосеть.

❗❗❗ После обстрела по городу Северодонецк в детском саду в районе проспекта Центральный 61 повреждена крыша сада. Опубликовано Сергей Гайдай Среда, 2 марта 2022 г.

На момент обстрела в подвальном помещении находились около десяти человек, из которых восемь детей. Спасатели пытаются их эвакуировать.