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Российские оккупанты обстреляли детский сад в Северодонецке – фото

Российские оккупанты обстреляли детский сад в Северодонецке – фото

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Российские оккупанты обстреляли детский сад в Северодонецке – фото

О пострадавших не сообщается.

Российская армия обстреляла детский сад в Северодонецке Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, после обстрела Северодонецка в детском саду повреждена крыша садика и перебита теплосеть.

❗❗❗ После обстрела по городу Северодонецк в детском саду в районе проспекта Центральный 61 повреждена крыша сада.

Опубликовано Сергей Гайдай Среда, 2 марта 2022 г.

На момент обстрела в подвальном помещении находились около десяти человек, из которых восемь детей. Спасатели пытаются их эвакуировать.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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