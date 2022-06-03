Российские оккупанты обстреляли Донецк и обвинили в этом Украину: какова цель провокации

Российские оккупанты обстреляли Донецк и обвинили в этом Украину: какова цель провокации

Российские оккупанты в конце мая минометами обстреляли Донецк, чтобы обвинить в этом Украину.

Целью провокации является торможение предоставления Украине западного дальнобойного вооружения и чтобы мотивировать жителей Донецка воевать против Вооруженных сил Украины.

ТСН.ua проанализировал материал российских псевдожурналистов и то, как они "склепали" пропаганду, ценой жизней жителей Донецка.

Оккупанты из 120-миллиметрового миномета обстреляли два учебных заведения в Донецке, а их пропагандисты заявили, что это сделали ВСУ из 155-миллиметрового вооружения, которое Украине передали США.

30 мая пропагандисты из RT из гостиницы "Донбасс-Палас" сняли обстрел гимназии №5 и школы №22 во временно оккупированном Донецке. Судя по дыму и характерному звуку взрыва по школам стреляли из 120 миллиметрового миномета, который оккупанты разместили в центре Донецка и именно это оружие попало на видео российских пропагандистов.

Осторожно, в кадрах российская пропаганда

Так, для обстрела гимназии №22 оккупанты спрятали миномет в сквере возле гостиницы "Донбасс-Палас", где и находились пропагандисты. Если проанализировать сюжет "РИА-Новости", то направление воронок и расположение фасада указывают, что стреляли по диагонали, то есть, в теории, с того места, где россияне спрятали 120-миллиметровый миномет.

Осторожно, в кадрах российская пропаганда

Отметим, что от места обстрелов школ в Донецке до ближайших украинских позиций не менее 20 километров, а это априори превышает дистанцию стрельбы 120-миллиметрового миномета, что касается артиллерии, то фасады учебных заведений развернуты в сторону от позиций украинской артиллерии, а это значит не могли обстрелять школы.

Из этого можно заключить, что Россия беззастенчиво обстреляла школы в Донецке, чтобы ценой человеческой жизни, затормозить передачу Украине западных систем залпового реактивного огня. Также целью провокации является мотивирование жителей Донецка воевать против ВСУ.

Как отчитались сами пропагандисты, из-за обстрелов школ 30 мая в Донецке погибли 5 человек, среди которых подросток 2009 года рождения, еще 14 человек получили ранения. То есть россияне цинично и беззастенчиво обстреляли Донецк, убили людей, что показать миру лживую картинку об "обстрелах" города из "американского оружия".

Напомним, за 100 дней полномасштабной войны в Украине на Днепропетровщине полностью разрушен аэропорт, более 150 домов, повреждено еще около 400.

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