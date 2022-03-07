Российские оккупанты обстреляли две нефтебазы на Житомирщине: вспыхнули пожары (видео)

На месте обстрелов работают спасатели.

Российские оккупанты в понедельник, 7 марта, обстреляли две нефтебазы в Житомирской области. Из-за этого вспыхнули пожары.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Так, 7 марта около 20:20 в результате двух авиаударов произошло попадание в нефтебазы в г. Житомир и пгт Черняхов. В Житомире возникло возгорание резервуара емкостью 10 м. куб. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 20 человек и 4 ед. техники ГСЧС.

В пгт Черняхов произошло возгорание двух полупустых резервуаров (емкость уточняется). Из рядом расположенных частных жилых домов проведена эвакуация жильцов. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 24 человека и 5 ед. техники ГСЧС.

Потери России на 7 марта 2022 года / ТСН.ua

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