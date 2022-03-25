Российские оккупанты обстреляли Градами Золотое — глава Луганской ОГА

Число жертв и разрушений уточняется.

Утром 25 марта российские оккупанты обстреляли Градами Золотое.

Об этом сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай.

"В течение суток в области продолжаются ожесточенные бои — Вооруженные силы Украины пытаются вытеснить россиян из Попасной и Рубежного, где враг закрепился в окрестностях населенных пунктов. В то же время продолжается обстрел жилого сектора. Сегодня утром "русский мир" в очередной раз почувствовали жители Золотого — огонь Градами. Число жертв и разрушений уточняем", – заявил Гайдай.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 30-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 25 марта от рук россиян погибли 135 детей.

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