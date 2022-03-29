Российские оккупанты обстреляли Харьков "Градами", а Люботин — ракетами: один погибший

Российские оккупанты обстреляли Харьков "Градами", а Люботин — ракетами: один погибший

Оккупанты в течение суток почти полсотни раз обстреляли регион.

Армия Российской Федерации выпустила две крылатели ракеты по городу Люботин в Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Также читайте Оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Днепропетровской области

По его словам, один человек погиб. Кроме того, в результате обстрелов оккупантов пострадали.

Кроме того, за прошедшие сутки российские оккупационные войска 46 раз обстреливали районы Харькова и области: Салтовка, "Новые Дома", поселок Жуковского, Пятихатки, Алексеевка, "Горизонт", Кулиничи, Чугуев, Дергачи. Также зафиксировано около 280 обстрелов противником из реактивных систем залпового огня – типа "Град".

Как сообщалось, во вторник, 29 марта, армия Российской Федерации попала в помещение облгосадминистрации Николаева. Оккупанты разрушали пол здания – от девятого до первого этажа. По словам главы ОГА, Виталия Кима, прилетело в его кабинет. Большинство людей спаслись чудом. Это от 50 до 100 человек.

Читайте также: