Российские оккупанты обстреляли Херсонщину: снова погибли люди

В течение суток, 8 февраля 2024 года, оккупанты 82 раза обстреляли Херсонскую область, выпустили 342 снаряда из разного вида вооружения.

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Для обстрелов Херсона войска РФ использовали артиллерию, минометы, реактивные системы залпового огня, беспилотники и авиацию.

"Попали по медицинскому учреждению и объекту критической инфраструктуры в Херсонском районе. Два человека погибли, один — ранен", — отметил он.

Напомним, 5 февраля оккупанты с временно оккупированного левого берега обстреляли Херсон. Погибли четыре человека.

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