Российские оккупанты обстреляли и ограбили швейцарского журналиста (фото)

Добраться в больницу раненому иностранному журналисту помогли полицейские Кировоградщины.
Российские оккупанты 6 марта обстреляли автомобиль швейцарсского журналиста Гийома Брике (Guillaume Briquet), после чего ограбили иностранца и отпустили.
Об этом в Фейсбуке сообщает полиция Кировоградской области.
Независимый журналист и гражданин Швейцарии Гийом Брике работал на территории Николаевской области, освещая происходящие в Украине события.
Когда иностранец двигался в сторону Николаева, его бронированный автомобиль был обстрелян военными российских оккупационных сил.
Сообщается, что несколько пуль попали в стекло и ранили журналиста. Мужчина получил повреждение лица и предплечья.
После этого российские захватчики остановили автомобиль швейцарца, отобрали у него документы, деньги, а также фото и видеотехнику, ноутбук и другие ценные вещи. Только после этого журналиста отпустили.
Потерпевший отправился на территорию Кировоградщины. Раненого на блокпосту встретили полицейские Кропивницкого, которые помогли мужчине добраться до больницы.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.