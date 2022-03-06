Российские оккупанты обстреляли и ограбили швейцарского журналиста (фото)

Добраться в больницу раненому иностранному журналисту помогли полицейские Кировоградщины.

Российские оккупанты 6 марта обстреляли автомобиль швейцарсского журналиста Гийома Брике (Guillaume Briquet), после чего ограбили иностранца и отпустили.

Об этом в Фейсбуке сообщает полиция Кировоградской области.

Независимый журналист и гражданин Швейцарии Гийом Брике работал на территории Николаевской области, освещая происходящие в Украине события.

Когда иностранец двигался в сторону Николаева, его бронированный автомобиль был обстрелян военными российских оккупационных сил.

Сообщается, что несколько пуль попали в стекло и ранили журналиста. Мужчина получил повреждение лица и предплечья.

После этого российские захватчики остановили автомобиль швейцарца, отобрали у него документы, деньги, а также фото и видеотехнику, ноутбук и другие ценные вещи. Только после этого журналиста отпустили.

Потерпевший отправился на территорию Кировоградщины. Раненого на блокпосту встретили полицейские Кропивницкого, которые помогли мужчине добраться до больницы.

Полиция Кировоградщины