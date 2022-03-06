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Российские оккупанты обстреляли и ограбили швейцарского журналиста (фото)

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Российские оккупанты обстреляли и ограбили швейцарского журналиста (фото)

Полиция Кировоградщины

Добраться в больницу раненому иностранному журналисту помогли полицейские Кировоградщины.

Российские оккупанты 6 марта обстреляли автомобиль швейцарсского журналиста Гийома Брике (Guillaume Briquet), после чего ограбили иностранца и отпустили.

Об этом в Фейсбуке сообщает полиция Кировоградской области.

Независимый журналист и гражданин Швейцарии Гийом Брике работал на территории Николаевской области, освещая происходящие в Украине события.

Когда иностранец двигался в сторону Николаева, его бронированный автомобиль был обстрелян военными российских оккупационных сил.

Сообщается, что несколько пуль попали в стекло и ранили журналиста. Мужчина получил повреждение лица и предплечья.

После этого российские захватчики остановили автомобиль швейцарца, отобрали у него документы, деньги, а также фото и видеотехнику, ноутбук и другие ценные вещи. Только после этого журналиста отпустили.

Потерпевший отправился на территорию Кировоградщины. Раненого на блокпосту встретили полицейские Кропивницкого, которые помогли мужчине добраться до больницы.

© Полиция Кировоградщины
Полиция Кировоградщины
© Полиция Кировоградщины
Полиция Кировоградщины

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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