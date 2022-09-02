Российские оккупанты обстреляли и разрушили детский сад в Славянске

Российские оккупанты утром 2 сентября обстреляли и разрушили детский сад в Славянске.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Славянская Вадим Лях.

"Доброе утро, Славянск! Пятница, 2 сентября. Хотя утро у нас снова получилось не очень хорошим. Город снова обстреляли. Разрушен детский сад "Теремок" на ул. Торской. К счастью, жертв нет. Берегите себя", – написал он.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 191-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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