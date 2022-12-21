Российские оккупанты обстреляли из артиллерии Курахово: есть раненые, поврежденные дома и авто

По меньшей мере, один человек ранен, повреждены две пятиэтажки и частные авто — такие последствия обстрела российской артиллерией Курахового.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Россияне ударили по центру города около 21 часов.

«Наверняка зная, куда целятся, и понимая, что нанесут ущерб только гражданским», — заметил он.

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Это не первый обстрел Курахово за 20 декабря. Несколькими часами раньше российские оккупанты крупнокалиберной артиллерией целили по инфраструктурным объектам, пытаясь лишить людей газа, света и тепла.

«Страна-террористка свою неспособность противостоять нашему войску компенсирует террором против гражданского населения. И за все это обязательно ответит», — резюмировал Павел Кириленко.

Ситуация на Донбассе

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин поставил своим войскам задачу – к Новому году захватить весь Донбасс, а важнейшей точкой на карте Бахмут. Увлечение Бахмута является вопросом личного престижа Путина.

Добавим, что ранее в Генштабе сообщили, что россияне наступают на Донбассе, а ВСУ уничтожают скопления кафиров и их склады. Российские оккупанты и дальше пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а на Лиманском – стремятся восстановить утраченное положение.

К тому же, украинский президент Владимир Зеленский рассказал о жестоких атаках на Донбассе. Он говорит, что Россия бросает все силы.

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