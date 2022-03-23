Российские оккупанты обстреляли Киев: один человек пострадал

В настоящее время спасателям удалось ликвидировать пожар на месте обстрелов.

Сегодня, 23 марта, в 7:30 утра российские оккупанты снова обстреляли Киев.

В результате обстрелов были повреждены здания в Святошинском и Шевченковском районах. Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, по нескольким адресам из-за обстрелов произошло возгорание и разрушение частных домов, гаражей и многоэтажек. Также произошло возгорание в складском помещении.

"По состоянию на 11:00 пожары ликвидированы. Продолжаются работы по разборке конструкций. Пострадал один человек, который госпитализирован. Информация уточняется", — говорится в сообщении.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 28-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают не менее 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 23 марта от рук россиян погиб 121 ребенок.

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