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Российские оккупанты обстреляли Краматорск: повреждены 14 домов (фото)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
587
Время на прочтение
1 мин
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© Донецька ОДА
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Начальник Донецкой ОВО призывает местных жителей не быть легкомысленными и эвакуироваться из Донбасса.

Оккупанты обстреляли Краматорск. В результате очередных российских обстрелов повреждены 14 частных домов.

По предварительной информации, обошлось без жертв.

Об этом сообщает начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россияне снова ударили по частному сектору, дома получили повреждения разной степени: пострадали крыши, стены, окна, двери и заборы". – отметил он.

На месте работают спасатели и полиция.

"Не будьте легкомысленны! Эвакуируйтесь с Донетчины", — призвал Павел Кириленко.

Напомним, во время раздачи хлеба в Херсонской области кафиры начали обстрел: пять человек получили ранения.

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Дата публикации
Просмотры
587
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