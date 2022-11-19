Российские оккупанты обстреляли Краматорск: повреждены 14 домов (фото)

Начальник Донецкой ОВО призывает местных жителей не быть легкомысленными и эвакуироваться из Донбасса.

Оккупанты обстреляли Краматорск. В результате очередных российских обстрелов повреждены 14 частных домов.

По предварительной информации, обошлось без жертв.

Об этом сообщает начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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"Россияне снова ударили по частному сектору, дома получили повреждения разной степени: пострадали крыши, стены, окна, двери и заборы". – отметил он.

На месте работают спасатели и полиция.

"Не будьте легкомысленны! Эвакуируйтесь с Донетчины", — призвал Павел Кириленко.

Напомним, во время раздачи хлеба в Херсонской области кафиры начали обстрел: пять человек получили ранения.

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