Российские оккупанты обстреляли Краматорск: выпустили 14 ракет (фото)

В ночь на вторник, 1 ноября, российская армия массово обстреляла Краматорск Донецкой области.

Об этом сообщил мэр Краматорска Александра Гончаренко.

По его словам, оккупанты выпустили 14 ракет. Целью России стали объекты городской промышленности.

"14 ракет за ночь ударили по Краматорской промышленности. Без жертв. Россия — страна-террорист, страна — навоз", — написал он.

Фото: Александр Гончаренко.

Как сообщалось, в ночь на вторник, 1 ноября, армия РФ атаковала дронами-камикадзе Полтаву. оккупанты выпустили четыре беспилотника. В результате падения дронов возник пожар.

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