Российские оккупанты обстреляли многоэтажку в Киевской области — видео

Войска РФ нанесли удары по дому в Ирпене.

Российские оккупанты обстреляли многоэтажный жилой дом в Ирпене Киевской области.

На видео, которое снял очевидец, видно, как войска РФ наносят удары по дому. Соответствующий ролик разместили в телеграмм-канале Nexta Live.

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