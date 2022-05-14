Российские оккупанты обстреляли неуправляемыми авиаракетами одно из сел Шосткинского района: фото

Враг обстрелял приграничье Сумской области неуправляемыми авиационными ракетами.

Так, 13 мая вечером военнослужащие Госпогранслужбы Украины зафиксировали на окраине одного из приграничных сел Шосткинского района 5 разрывов.

Об этом сообщает МВД Украины.

Отмечается, что огонь велся неуправляемыми авиационными ракетами. Их фрагменты были обнаружены на земле. Пострадавших в результате обстрелов нет.

Следует отметить, что это уже не первый обстрел Шосткинского района. Более того, оккупанты почти каждый день обстреливают с территории РФ пограничные населенные пункты Черниговской и Сумской областей. Так, в Глуховской громаде недавно враг обстрелял еврейское кладбище.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 80-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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