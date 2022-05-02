Российские оккупанты обстреляли Николаев: что известно

Сегодня вечером, 2 мая, российские военные снова обстреляли Корабельный район Николаева.

В результате вражеского обстрела загорелись три металлических бытовых вагончика.

Фото: Сенкевич Online/Telegram

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Спасателям Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области удалось за полчаса ликвидировать пожар.

Фото: Сенкевич Online/Telegram

К счастью, в результате вражеских обстрелов жертв и пострадавших нет.

Напомним, враг продолжает уничтожать объекты гражданской инфраструктуры Украины. Наносит ракетно-бомбовые удары и артиллерийские обстрелы жилых районов города Николаева, а также населенных пунктов Днепропетровской, Запорожской, Луганской и Харьковской областей.

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