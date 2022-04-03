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Российские оккупанты обстреляли Николаев и Очаков: есть погибшие и раненые

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Российские оккупанты обстреляли Николаев и Очаков: есть погибшие и раненые

Оккупанты продолжают убивать мирных украинцев.

Российские оккупанты в воскресенье, 3 апреля, обстреляли Николаев и Очаков. Российские убийцы ранили и смертельно травмировали местных жителей.

Об этом сообщил глава Николаевской ВГА Виталий Ким.

Ким отметил, что 14 человек доставлены в больницу, 11 госпитализированы, среди них ребенок 15 лет. Впоследствии один человек скончался.

Что касается Очакова, то там есть погибшие и травмированные.

Напомним, вечером 3 апреля оккупанты обстреляли Слободской район Харькова. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения.

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