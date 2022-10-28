Российские оккупанты обстреляли Николаев из ракет С-300: что известно

Погибших в результате атаки нет.

В ночь на 28 октября около 02:00 российские войска обсделяли Николаев из зенитно-ракетного комплекса С-300. В результате ракетного удара один человек получил легкие ранения.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

Разрушено трехэтажное административное здание и повреждено рядом расположенное многоэтажное новостроение. Также повреждения получила хлебопекарня.

За прошедшие сутки оккупанты атаковали и область. В Николаевском районе россияне нанесли удары по территории аквазоны Очаковской общины. Пострадавших нет, подчеркивают в ОВА. В Баштанском районе армия агрессорки России обстреляла окрестности Ингульской общины и близлежащие населенные пункты Березнеговатской общины.

Напомним, начались 247 сутки войны. Оккупанты не прекращают ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Вооруженные силы Украины отразили атаки на Донетчине и Луганщине. В частности, возле Белогоровки, Андреевки, Бахмута, Соледара, Майорска.

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