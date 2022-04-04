Российские оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами

Жителям советуют держаться подальше от окон.

В понедельник, 4 апреля, российская армия обстреляла Николаев кассетными снарядами

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

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"Снова кассетные снаряды. Держитесь подальше от окон. Всю информацию сообщу вам впоследствии. Не публикуем фото и видео! Не помогаем врагу", — говорится в сообщении городского головы.

Российские оккупанты в воскресенье, 3 апреля, обстреляли Николаев и Очаков. Российские убийцы ранили и смертельно травмировали местных жителей. Глава Николаевской ВГА Виталий Ким отметил, что 14 человек доставлены в больницу, 11 госпитализированы, среди них ребенок 15 лет. Известно о восьми погибших.

Как сообщалось, в ночь на 4 апреля российские оккупанты утром нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву. Информации о потерпевших и жертвах нет.

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