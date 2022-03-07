Российские оккупанты обстреляли Николаев запрещенными "кассетными бомбами": повреждены 60 домов

Россияне хотят убить как можно больше людей, считает мэр Николаева.

Российские оккупанты утром, 7 марта, обстреляли Николаев ракетной артиллерией. Большинство бомб были кассетными.

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Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Из-за обстрелов в Николаеве повреждены 60 домов. Людей уже расселили и снабдили всем необходимым.

Сенкевич подчеркнул, что большинство бомб были кассетными, то есть такие, которые запрещено использовать в мире.

"Задача такого снаряда – разорваться в воздухе и убить больше живой силы. Как видим, эти снаряды использовали не для того, чтобы нас от чего-то защитить, а просто, чтобы нас убить", — отметил Сенкевич.

Мэр добавил, что на данный момент без электричества остаются микрорайоны Терновка, Балабановка и часть Ингульского района.

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