Российские оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: есть погибшая и раненый (фото)

Повреждения получили частные дома, автомобили, хозяйственные постройки, произошел обрыв линии электроснабжения.
Российские оккупанты 20 ноября обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: есть раненый и погибшая.
Об этом сообщает МВД в Telegram.
"Никополь. Около 14:30 из тяжелой артиллерии оккупанты попали по частному сектору города. Полицейские совместно со спасателями обнаружили во дворе частного домовладения 53-летнего мужчину с тяжелым ранением. Пострадавшему оказали в медицинскую помощь и передали врачам. К сожалению, по другому адресу в частном секторе от вражеского снаряда погибла 83-летняя женщина", – говорится в сообщении.
Пока известно о повреждении частных домов, автомобилей, хозяйственных сооружений и об обрыве линии электроснабжения.
Напомним, руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала,сколько ракет РФ накопила для массированных атак
Читайте также: