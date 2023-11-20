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Российские оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: есть погибшая и раненый (фото)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Российские оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: есть погибшая и раненый (фото)

Оккупанты обстреляли частный сектор Никополя из тяжелой артиллерии / Фото: МВД

Повреждения получили частные дома, автомобили, хозяйственные постройки, произошел обрыв линии электроснабжения.

Российские оккупанты 20 ноября обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: есть раненый и погибшая.

Об этом сообщает МВД в Telegram.

"Никополь. Около 14:30 из тяжелой артиллерии оккупанты попали по частному сектору города. Полицейские совместно со спасателями обнаружили во дворе частного домовладения 53-летнего мужчину с тяжелым ранением. Пострадавшему оказали в медицинскую помощь и передали врачам. К сожалению, по другому адресу в частном секторе от вражеского снаряда погибла 83-летняя женщина", – говорится в сообщении.

Повреждены дома жителей Никополя / ©
Повреждены дома жителей Никополя

Пока известно о повреждении частных домов, автомобилей, хозяйственных сооружений и об обрыве линии электроснабжения.

Повреждения дворов и домов в Никополе / ©
Повреждения дворов и домов в Никополе

Напомним, руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала,сколько ракет РФ накопила для массированных атак

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Дата публикации
Просмотры
267
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