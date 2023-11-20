Российские оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: есть погибшая и раненый (фото)

Российские оккупанты 20 ноября обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: есть раненый и погибшая.

Об этом сообщает МВД в Telegram.

"Никополь. Около 14:30 из тяжелой артиллерии оккупанты попали по частному сектору города. Полицейские совместно со спасателями обнаружили во дворе частного домовладения 53-летнего мужчину с тяжелым ранением. Пострадавшему оказали в медицинскую помощь и передали врачам. К сожалению, по другому адресу в частном секторе от вражеского снаряда погибла 83-летняя женщина", – говорится в сообщении.

Повреждены дома жителей Никополя

Пока известно о повреждении частных домов, автомобилей, хозяйственных сооружений и об обрыве линии электроснабжения.

Повреждения дворов и домов в Никополе

Напомним, руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала,сколько ракет РФ накопила для массированных атак

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