Российские оккупанты обстреляли Новолуганское: поселок остался без газа и света

Российские оккупанты обстреляли Новолуганское: поселок остался без газа и света

Ремонтные работы нельзя начать из-за обстрелов.

Российская армия из минометов обстреляла Новолуганское в Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

По его словам, обошлось без потерпевших и погибших. Впрочем, повреждены дома местных жителей. Из-за обстрела повреждения получили газопровод и линия электропередач. Поселок остался без газоснабжения и света.

Обстрелы продолжаются постоянно, поэтому коммунальщики не могут приступить к восстановительным работам. "Как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты приступят к ремонту", — заметил Кириленко.

Тем временем в Торецке спокойно. Именно поэтому к работе приступили служащие ГСЧС. Спасатели восстанавливают поврежденное жилье, обустраивают фортификационные сооружения.

В Торецком сообществе уже восстановлено электроснабжение двух котельных и частного сектора.

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