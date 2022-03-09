Российские оккупанты обстреляли Новолуганское: поселок остался без газа и света

Ремонтные работы нельзя начать из-за обстрелов.
Российская армия из минометов обстреляла Новолуганское в Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
По его словам, обошлось без потерпевших и погибших. Впрочем, повреждены дома местных жителей. Из-за обстрела повреждения получили газопровод и линия электропередач. Поселок остался без газоснабжения и света.
Обстрелы продолжаются постоянно, поэтому коммунальщики не могут приступить к восстановительным работам. "Как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты приступят к ремонту", — заметил Кириленко.
Тем временем в Торецке спокойно. Именно поэтому к работе приступили служащие ГСЧС. Спасатели восстанавливают поврежденное жилье, обустраивают фортификационные сооружения.
В Торецком сообществе уже восстановлено электроснабжение двух котельных и частного сектора.
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