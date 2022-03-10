Российские оккупанты обстреляли общежитие в Харькове: спасатели тушат масштабный пожар

Предварительно жертв и пострадавших нет.
В Харькове по ул. Вальтера, 19 продолжается ликвидация пожара общежития, которое обстреляли российские оккупанты.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
"В 20:35 спасатели выехали на тушение пожара в 5-этажном общежитии на ул. Вальтера, 19 в Пятихатках Киевского района города Харькова. Горят 6 комнат общежития на 5-м этаже. Площадь пожара около 100 кв.м", — говорится в сообщении.
Идет ликвидация подразделениями ГСЧС. Предварительно жертв и пострадавших нет.
Напомним, на 10 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более сотни компаний.
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