Российские оккупанты обстреляли общежитие в Харькове: спасатели тушат масштабный пожар

Предварительно жертв и пострадавших нет.

В Харькове по ул. Вальтера, 19 продолжается ликвидация пожара общежития, которое обстреляли российские оккупанты.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"В 20:35 спасатели выехали на тушение пожара в 5-этажном общежитии на ул. Вальтера, 19 в Пятихатках Киевского района города Харькова. Горят 6 комнат общежития на 5-м этаже. Площадь пожара около 100 кв.м", — говорится в сообщении.

Идет ликвидация подразделениями ГСЧС. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Напомним, на 10 марта работать в России или сотрудничать со страной и ее гражданами, поставлять туда свою продукцию и сервисы отказались более сотни компаний.

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