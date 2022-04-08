Российские оккупанты обстреляли одно из сел Шосткинского района: один человек получил ранения

Речь идет о селе Собичево.
Утром 8 апреля российские войска обстреляли Шосткинский район.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Сегодня утром российские войска обстреляли Шосткинский район. В селе Собичево поврежден жилой дом мирных жителей. Один человек получил осколочное ранение", — говорится в сообщении.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 44-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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