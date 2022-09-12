Российские оккупанты обстреляли перинатальный центр и частный сектор в Краматорске

По предварительной информации, без жертв.
Российские оккупанты в ночь на 12 сентября снова обстреляли Краматорск — под вражеский ракетный удар попали перинатальный центр и частный сектор.
Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.
"Краматорск ночью снова был под огнем. Россияне били ракетами по частному сектору и перинатальному центру. По предварительной информации, без жертв", написал он.
Мэр города также опубликовал фото последствий вражеской атаки.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 201-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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