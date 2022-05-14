14 мая утром российские оккупанты обстреляли пограничный населенный пункт в Черниговской области, зафиксировано 8 взрывов.

Об этом сообщило Оперативное командование "Север".

"Сегодня утром со стороны РФ оккупанты обстреляли пограничный населенный пункт в Черниговской области. Около 06:30 поступила информация, что на окраине Блешни зафиксировали 8 взрывов (приходов, предварительно — из миномета)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что потерь среди личного состава или техники нет.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 80-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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