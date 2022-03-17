Российские оккупанты обстреляли Покровск ракетами-обманками: обломки упали на магазин, есть пострадавшие (видео)

Полицейские задокументировали это как военное преступление.
Российские войска в ночь на 17 марта с помощью ракет-обманок "Искандер-М" обстреляли город Покровск Донецкой области. Есть пострадавшие.
Об этом сообщает полиция Донецкой области.
Как отмечается, оккупационные войска РФ применили баллистические ракеты малой дальности "Искандер-М", оснащенные обманками, способными обходить радары противовоздушной обороны. Обломки ракет повредили местный магазин.
Точные данные по потерпевшим устанавливаются. Спасатели проверяют территорию на наличие опасных предметов. Полиция Донбасса призывает не подходить близко и не касаться взрывоопасных предметов.
Предварительная правовая квалификация – ч.2 ст.438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).