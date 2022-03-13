Российские оккупанты обстреляли Попасную фосфорными боеприпасами

О последствиях обстрела неизвестно.

Ночью, 13 марта, русские оккупационные войска обстреляли Попасную фосфорными снарядами, запрещенными международными конвенциями.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Военные преступники — российские войска применили фосфорные боеприпасы в Попасной. Применение такого оружия может вызвать очень тяжелые и болезненные увечья или привести к медленной болезненной смерти", — сказал Гайдай.

СПРАВКА. По данным Международного комитета Красного Креста, загоревшийся фосфор горит при температуре более 800 градусов по Цельсию, а пожары могут распространяться на значительные площади, вплоть до нескольких сотен квадратных километров.

Применение такого оружия может вызвать тяжелые и болезненные увечья или привести к медленной болезненной смерти.

Дополнительные протоколы 1977 года к Женевской конвенции запрещают применение боеприпасов с белым фосфором, если гражданские лица из-за этого подвергаются опасности.

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