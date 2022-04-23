Российские оккупанты обстреляли поселок в Харьковской области: есть жертвы среди гражданских

Российские оккупанты обстреляли поселок в Харьковской области: есть жертвы среди гражданских

Российские военные 23 апреля обстреляли пгт Слатино в Харьковской области, в результате чего погибли двое мирных жителей.

Вражеский снаряд попал в дом, где как раз находились гражданские.

Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

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"Российские военнослужащие обстреляли пгт Слатино Харьковского района. Снаряд попал в жилой дом. В результате погибли двое мужчин", — говорится в сообщении.

Следователи СБУ в Харьковской области начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

Напомним, в этот же день российские оккупанты обстреляли из артиллерии Киевский район Харькова. В результате обстрела пострадал человек, а также повреждены здания.

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