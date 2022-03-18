Российские оккупанты обстреляли пригород Запорожья из "Смерчей"

В частности, оккупанты обстреляли военный полигон.

В пятницу, 18 марта, около 8:00 российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Смерч" Запорожье.

Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

Отмечается, что российская армия нанесла удар по пригороду областного центра.

"Был произведен массовый обстрел военного полигона и одного из прилегающих к нему заводов и карьера", — говорится в сообщении.

После обстрела на территории завода возник пожар. Специалисты устанавливают масштабы разрушения и потери.

Напомним, что российские ракеты с утра 18 марта ударили по территории в районе Львовского аэропорта. Российская армия выпустила шесть крылатых ракет, предположительно Х-555, из акватории Черного моря.

Позже стало известно, что ракеты ударили по авиаремонтному заводу. В результате его здания уничтожены.

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