Российские оккупанты обстреляли пригород Запорожья из "Смерчей"

В частности, оккупанты обстреляли военный полигон.
В пятницу, 18 марта, около 8:00 российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Смерч" Запорожье.
Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.
Отмечается, что российская армия нанесла удар по пригороду областного центра.
"Был произведен массовый обстрел военного полигона и одного из прилегающих к нему заводов и карьера", — говорится в сообщении.
После обстрела на территории завода возник пожар. Специалисты устанавливают масштабы разрушения и потери.
Напомним, что российские ракеты с утра 18 марта ударили по территории в районе Львовского аэропорта. Российская армия выпустила шесть крылатых ракет, предположительно Х-555, из акватории Черного моря.
Позже стало известно, что ракеты ударили по авиаремонтному заводу. В результате его здания уничтожены.
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