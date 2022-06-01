Российские оккупанты обстреляли ракетами Сумскую область

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории одной из громад Шосткинского района Сумской области.

Удар был нанесен с самолета.

Об этом сообщил глава сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Около 13:30 враг нанес ракетный удар с самолета по территории Шалыгинской громады, Шосткинский район. Предварительно: было выпущено 6 ракет", — подчеркнул он.

Глава области также отметил, что данные по разрушениям и жертвам уточняются.

Также читайте Утром Россия снова нанесла ракетный удар по Славянску

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 98-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: