Российские оккупанты обстреляли ракетами Сумскую область

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории одной из громад Шосткинского района Сумской области.
Удар был нанесен с самолета.
Об этом сообщил глава сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Около 13:30 враг нанес ракетный удар с самолета по территории Шалыгинской громады, Шосткинский район. Предварительно: было выпущено 6 ракет", — подчеркнул он.
Глава области также отметил, что данные по разрушениям и жертвам уточняются.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 98-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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