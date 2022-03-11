Российские оккупанты обстреляли Рубежное в Луганской области: начато расследование

Прокуратура приступила к расследованию преступления оккупантов.

В г. Рубежное Луганской области 10 марта российские военные обстреляли гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры г. Рубежное в Луганской области.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

В результате обстрела повреждены жилые дома, одно из предприятий города, дом престарелых. По предварительной информации, ранены трое гражданских лиц

"Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно ст. 51, 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, которые прямо запрещают нападения на гражданское население и гражданские объекты. .Досудебное расследование в уголовном производстве поручено следователям отдела полиции № 1 Северодонецкого районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области", — говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры зарегистрировано уголовное производство по обстрелам вооруженными силами Российской Федерации одного из городов Луганской области по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников обратился к белорусскому народу, заявив, что, по его информации, сейчас российские войска готовят серию провокаций и готовятся нанести авиаудары по ряду населенных пунктов на территории Беларуси. Для маскировки россияне проведут атаку из воздушного пространства Украины. Таким образом, страна-агрессор хочет заставить действующее руководство Беларуси к войне против Украины.