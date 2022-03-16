Российские оккупанты обстреляли рынок в Харькове: фото и видео последствий

Российские оккупанты обстреляли рынок в Харькове: фото и видео последствий

Информация о возможных жертвах и пострадавших уточняется.

В Харькове российские оккупанты 16 марта обстреляли местный рынок. Поэтому вспыхнули торговые павильоны.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Площадь пожара составляет около 3 тыс. 600 кв. Информация о возможных жертвах и пострадавших уточняется.

От ГСЧС привлечен 51 человек и 9 единиц техники.

Напомним, в Харькове 16 марта российские оккупанты, которые цинично убивают мирных людей и уничтожают инфраструктуру Украины, обстреляли рынок. В результате атаки захватчиков погибли и ранены среди гражданских.

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