Российские оккупанты обстреляли Сартану из авиации

Бомбы упали на жилые дома.

Сегодня, 28 февраля, российские оккупанты нанесли авиаудар по Сартани. Пока информация о разрушениях и пострадавших отсутствует.

Об этом сообщает Мариупольская городская ВГА.

"Утро, 28 февраля, для тысяч жителей Сартаны началось очередным умышленным обстрелом со стороны российских оккупантов. Работала авиация врага. Бомбы упали на жилые дома. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.