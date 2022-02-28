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Российские оккупанты обстреляли Сартану из авиации

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Российские оккупанты обстреляли Сартану из авиации

Associated Press

Бомбы упали на жилые дома.

Сегодня, 28 февраля, российские оккупанты нанесли авиаудар по Сартани. Пока информация о разрушениях и пострадавших отсутствует.

Об этом сообщает Мариупольская городская ВГА.

"Утро, 28 февраля, для тысяч жителей Сартаны началось очередным умышленным обстрелом со стороны российских оккупантов. Работала авиация врага. Бомбы упали на жилые дома. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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