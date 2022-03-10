Российские оккупанты обстреляли село на Харьковщине: два ребенка погибли

Российские оккупанты обстреляли село на Харьковщине: два ребенка погибли

Из-под завалов спасатели достали тело двухлетнего ребенка.

В ночь с 9 на 10 марта российские оккупационные войска сбросили сразу 6 авиабомб на село Слобожанское Балаклейское общество. Двое детей погибли.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"Оккупационные войска РФ совершили очередной акт геноцида украинского народа. Вражеские самолеты сбросили сразу 6 авиабомб на совершенно мирное провинциальное село Слобожанское Балаклейской общины, где нет, никогда не было и не планировалось никаких объектов военной инфраструктуры", — сообщают чрезвычайники.

Одна из неуправляемых бомб упала на жилой двухэтажный дом. Погибли не менее 5 (по некоторым данным 7) человек, среди которых 2 ребенка.

Три команды спасателей разбирали завалы до самой ночи вручную и с помощью инженерной техники местных предприятий.

Из-под завалов достали тела погибшей женщины (возрастом 45-47 лет) и двухлетнего ребенка. Поисковые работы продолжаются. Информация о погибших уточняется.

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