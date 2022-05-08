Российские оккупанты обстреляли село в Луганской области: под завалами дома оказались 11 человек

В ночь на 8 мая российские оккупанты обстреляли село Шипилово в Луганской области, под завалами дома оказались 11 человек.
Там разрушен двухэтажный дом.
Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Ночью россияне открыли огонь по Шипилово. Там разрушен двухэтажный дом. По предварительной информации, под завалами оказались 11 человек", — отметил он.
Кроме того, четыре дома повреждены в Рубежном, девять – в Северодонецке, два – в Лисичанске.
Относительно ситуации на фронте. Группировка оккупационных войск продолжает наступательные действия на Попаснянском и Северодонецком направлениях, добавляет Гайдай.
На территории Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки были отбиты девять атак врага, уничтожены девятнадцать танков, двадцать единиц боевой бронированной техники, четыре специальных бронированных автомобиля, шесть автомобилей и одна единица специальной инженерной техники. Подразделения ПВО сбили один вражеский ударный вертолет Ми-28Н и шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 74-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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