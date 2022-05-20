Российские оккупанты обстреляли школу в Северодонецке, где прятались люди: есть погибшие

Российские оккупанты обстреляли школу в Северодонецке, где скрывались люди. Погибли, по меньшей мере, трое.
Полиция пытаются перевезти людей в другое укрытие.
Об этом в своем Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Утром орки из артиллерии попали в Северодонецкую школу, где в укрытии находились люди. Более 200 человек, много детей. Трое взрослых погибли на месте", — подчеркнул глава области.
Гайдай также призвал оставшихся в городе жителей постоянно находиться в укрытиях.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 86-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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