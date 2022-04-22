Российские оккупанты обстреляли Славянск: могли использовать кассетные бомбы

В ночь на пятницу, 22 апреля, российские военнослужащие обстреляли Славянск в Донецкой области.

По предварительной информации, военные страны-агрессорки России применили кассетные бомбы. Жертв и пострадавших в результате атаки оккупантов нет. В городе ликвидируют последствия ничего обстрела.

Об этом сообщил руководитель Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

В городе пострадали девять многоэтажных и 12 частных домов. Повреждения получили школа, магазин, пункты остановки. В зданиях выбиты окна, частично повреждены кровли. "Все выбитые оконные стекла в окнах многоэтажной и частной застройки будут затянуты пленкой. Даже в том жилье, откуда выехали хозяева. Этим уже занимается КП "Благоустройство", — говорится в сообщении.

В настоящее время городской РЭС завершает работы по восстановлению электричества. После окончания проверки горожанам подадут газ.

"Есть работа и для троллейбусного управления. Они восстановили поврежденную линию. Троллейбусы ходят по обычному маршруту", — подчеркнул Вадим Лях.

Как сообщалось, в четверг, 21 апреля, оккупанты страны-террориста России выпустили ракеты. В Кировоградской области силам противовоздушной обороны удалось сбить две российские ракеты.

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