"Поздравили" с Вербным воскресеньем: российские четвертый раз оккупанты обстреляли собор в Северодонецке (фото)

"Поздравили" с Вербным воскресеньем: российские четвертый раз оккупанты обстреляли собор в Северодонецке (фото)

Всего захватчики повредили около 10 религиозных зданий Луганской области.

Российские оккупанты обстреляли Свято-Христо-Рождественский кафедральный собор Северодонецка Луганской области. Они это сделали в Вербное воскресенье – великий церковный праздник, приуроченный к особому событию – входу Иисуса Христа в Иерусалим.

Фото: Сергей Гайдай/ Луганская ОГА (ОВА)/Telegram

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Фото: Сергей Гайдай/ Луганская ОГА (ОВА)/Telegram

Свято-Христо-Рождественский кафедральный собор оккупанты уже обстреливают в четвертый раз. На этот раз вражеский снаряд попал в крышу религиозного здания.

Фото: Сергей Гайдай/ Луганская ОГА (ОВА)/Telegram

Также Гайдай сообщил, что захватчики повредили уже около 10 религиозных зданий Луганской области.

Напомним, в ночь на 17 апреля под огнем россиян оказались новые районы Северодонецка. В результате обстрела оккупантами города загорелось четыре дома.

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