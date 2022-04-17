"Поздравили" с Вербным воскресеньем: российские четвертый раз оккупанты обстреляли собор в Северодонецке (фото)

Всего захватчики повредили около 10 религиозных зданий Луганской области.
Российские оккупанты обстреляли Свято-Христо-Рождественский кафедральный собор Северодонецка Луганской области. Они это сделали в Вербное воскресенье – великий церковный праздник, приуроченный к особому событию – входу Иисуса Христа в Иерусалим.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Свято-Христо-Рождественский кафедральный собор оккупанты уже обстреливают в четвертый раз. На этот раз вражеский снаряд попал в крышу религиозного здания.
Также Гайдай сообщил, что захватчики повредили уже около 10 религиозных зданий Луганской области.
Напомним, в ночь на 17 апреля под огнем россиян оказались новые районы Северодонецка. В результате обстрела оккупантами города загорелось четыре дома.
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