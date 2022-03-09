Российские оккупанты обстреляли стадион в Чернигове: два снаряда попали в газон (фото)

Инфраструктура арены была повреждена.
Российские захватчики бомбили "Чернигов-Арену", где свои домашние матчи проводит клуб Второй лиги ФК "Чернигов".
Как сообщает Sportarena, два вражеских снаряда попали в газон стадиона. Также повреждены билетные кассы и фан-шоп клуба.
Кроме футбольного клуба "Чернигов", на этом стадионе играет команда "Десны" U-19.
Ранее сообщалось, что оккупанты нанесли артиллерийский удар по стадиону в Чернигове, на котором выступает "Десна".
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