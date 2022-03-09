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Российские оккупанты обстреляли стадион в Чернигове: два снаряда попали в газон (фото)

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Российские оккупанты обстреляли стадион в Чернигове: два снаряда попали в газон (фото)

sportarena.com

Инфраструктура арены была повреждена.

Российские захватчики бомбили "Чернигов-Арену", где свои домашние матчи проводит клуб Второй лиги ФК "Чернигов".

Как сообщает Sportarena, два вражеских снаряда попали в газон стадиона. Также повреждены билетные кассы и фан-шоп клуба.

Кроме футбольного клуба "Чернигов", на этом стадионе играет команда "Десны" U-19.

© sportarena.com
sportarena.com
© sportarena.com
sportarena.com

Ранее сообщалось, что оккупанты нанесли артиллерийский удар по стадиону в Чернигове, на котором выступает "Десна".

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