Российские оккупанты обстреляли Сумщину: били из артиллерии, минометов и сбрасывали взрывчатку

Российские войска семь раз обстреляли пограничные районы Сумщины 29 октября из артиллерии, минометов, а также сбросили взрывчатку с квадрокоптера.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

В общей сложности зафиксировано 38 "прилетов" по пяти громадам области.

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По Белопольской громаде российские оккупанты били из артиллерийской пушки "НОНА" 2С9. Зафиксировали 16 "прилетов".

В Середино-Будской громаде захватчики обстреляли приграничье из минометов 122 калибра, зафиксировано четыре взрыва.

В Эсманской громаде вражеские войска тоже открыли огонь из минометов по окрестностям одного из сел. Зафиксировано четыре "прилета".

В Краснопольской громаде российская армия трижды ударила по одному из сел из САУ. А потом еще и сбросила с квадрокоптера взрывное устройство.

По Миропольской громаде враг дважды применил минометы калибра 120 мм. Сначала это было восемь "прилетов", а потом еще два по тем же населенным пунктам.

К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, 28 октября оккупанты обстреляли три громады Сумской области, выпустив по приграничной территории 40 боеприпасов из минометов, гранатометов и артиллерии.

Где еще зафиксированы обстрелы

Добавим, что 29 октября российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью, а именно атаковали объекты критической инфраструктуры.

В этот же день захватчики обстреляли населенный пункт Галицыновской громады на Николаевщине: четыре человека получили ранения, есть разрушения.

Оккупанты мощно обстреляли и Никополь на Днепропетровщине. Там возник пожар на АЗС, повреждены многоэтажки и фабрика.

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