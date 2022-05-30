Российские оккупанты обстреляли Сумскую область снарядами, начиненными флешетами

Сегодня утром, 30 мая, оккупанты обстреляли жилые дома Середино-Будской территориальной общины Сумской области.
Снаряды русских военных были начинены флешетами – острыми гвоздеобразными металлическими проволоками.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
"По данным следствия, 30 мая 2022 года около 7:30 российские военнослужащие с территории РФ обстреляли Середино-Будскую территориальную общину Сумской области снарядами, которые были начинены острыми гвоздеобразными металлическими проволоками — флешетами. Подобными снарядами были обстреляны четыре жилых дома", - идет речь в сообщении.
При процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, министерство обороны РФ отправило в Курскую область, которая находится на границе с украинской Сумской областью, дополнительные силы.
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