Российские оккупанты обстреляли Святогорск: повреждена лавра, в которой находились люди

Российские оккупанты обстреляли Святогорск: повреждена лавра, в которой находились люди

На момент обстрела в лавре было около тысячи человек.

В ночь на 13 марта российские самолеты и артиллерия наносили удары по северу Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.

Оккупанты нанесли авиаударов по Святогорску. Бомбы повредили несколько корпусов детского областного оздоровительного центра "Жемчужина Донбасса".

Кроме того, в результате обстрелов повреждены два помещения Святогорской лавры. Такош повреждено частное имущество. В помещениях Лавры в то время в общей сложности находилось около тысячи человек. Среди них более двухсот детей.

В результате авиаударов один человек госпитализирован в больницу. Двое пострадавших обратились в травмпункт Славянска самостоятельно. Кроме того, 30 людям, получившим незначительные ранения, помощь была оказана на месте. Повреждена инфраструктура вокруг лавры, испорчено личное имущество.

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