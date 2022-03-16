По предварительной информации главы ОГА, жертв нет.

16 марта российские оккупанты обстреляли телевышку в Виннице, эфирное вещание в городе временно не работает.

Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

В то же время глава ОГА Сергей Борзов отметил, что это был ракетный обстрел, однако объект, в который попали оккупанты, не назвал. По его предварительным данным, жертв нет.

"Эта ночь в Виннице была неспокойная. Тревога и ракетный обстрел... Поврежден объект. Жертв нет. На месте работают спасатели", — сообщил Борзов.

В службе специальной связи напомнили, что получить доступ к украинскому вещанию бесплатно можно несколькими способами:

– на спутнике. Украинские телеканалы раскодированы на спутнике. Это означает, что доступ к речи бесплатный. Для просмотра телевидения требуется спутниковый ресивер и спутниковая антенна.

– На Youtube. Большинство украинских каналов имеют каналы на Youtube. Если у вас есть быстрый интернет, найдите в мобильном приложении или на веб-странице Youtube желаемый канал. Если скорость интернета невысокая, выберите в настройках видео более низкое разрешение (три точки в верхней части видео – качество – 360р или 480р – этого будет достаточно).

– на ОТТ-сервисах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll TV доступ к украинскому телевидению теперь тоже бесплатный. Найдите желаемый канал в приложении или на веб-странице любимой платформы.

— В приложении "Действие" в разделе "Услуги". Для этого необходимо обновить приложение.

Кроме того есть возможность слушать украинское радиовещание через интернет-радио: radioplayer.ua и в приложении "Дия".

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 21-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

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