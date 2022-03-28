Российские оккупанты обстреляли три воинские части в Житомирской области: двое пострадавших

На одной из частей – составы артвооружения.

В воскресенье вечером, 27 марта, российская армия обстреляла три воинских части в Житомирской области.

Об этом сообщил руководитель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

По его словам, суббота в регионе прошла спокойно, а вот в воскресенье оккупанты вернулись к атакам.

"После 22:00 был обстрел трех воинских частей, одна из них – это составы артвооружения. Двое военнослужащих пострадали. По мирным объектам вчера не стреляли, мирное население не пострадало", – рассказал Виталий Бунечко.

Как сообщалось, в направлении Запорожья продолжаются бои: уничтожено более 70 оккупантов и техника врага. Кроме того, 13 захватчиков были ранены. Уничтожены четыре вражеских бронетранспортера, два миномета, два автомобиля, две боевые машины пехоты и одна бронированная дозорная машина.