Российские оккупанты обстреляли украинские города: все подробности ночной атаки

В ночь на 10 февраля Российская Федерация вновь обстреляла украинские города.

В ночь на 10 февраля российские оккупанты ударили ракетами и иранскими дронами по объектам критической инфраструктуры в Запорожской, Харьковской, Хмельницкой и Днепропетровской области.

Запорожье

Приблизительно в 04:40 местные СМИ начали писать о взрывах в городе. Сообщалось, что россияне запускают ракеты С-300 со стороны Токмака.

Затем секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев заявил, что оккупанты нанесли 17 ударов по городу.

"За час в городе зафиксировано 17 вражеских прилетов — это самое большое количество с начала полномасштабного вторжения... коварно атаковали объекты энергетической инфраструктуры", — написал он.

По его словам, информацию о повреждении еще предстоит уточнить.

Харьков

Также россияне обстреляли объекты критической инфраструктуры в Харькове – зафиксировано 10 взрывов.

"Возможны перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением. О жертвах и разрушениях информация пока уточняется. Все городские службы и ГСЧС работают над устранением последствий ночного обстрела", — написал мэр города.

Хмельницкая область

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что около 04:00 россияне попали иранскими дронами в объект критической инфраструктуры Шепетовского района. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет.

Фото: t.me/khmelnytskaODA

Днепропетровщина

ПВО ночью сбила партию дронов, которыми россияне атаковали Днепропетровщину. После этого оккупанты запустили ракету по Криворожскому району. Там есть попадание в объект энергетической инфраструктуры, разрушения серьезные, ранен 46-летний работник предприятия.

В Песчанской громаде обломки ракеты упали на крышу двухэтажного дома. Возник пожар, люди не пострадали.

Воздушное командование "Схід" в Facebook сообщило, что ночь в Днепре показалась "громкой".

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