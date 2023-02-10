Российские оккупанты обстреляли украинские города: все подробности ночной атаки

В ночь на 10 февраля Российская Федерация вновь обстреляла украинские города.
В ночь на 10 февраля российские оккупанты ударили ракетами и иранскими дронами по объектам критической инфраструктуры в Запорожской, Харьковской, Хмельницкой и Днепропетровской области.
Запорожье
Приблизительно в 04:40 местные СМИ начали писать о взрывах в городе. Сообщалось, что россияне запускают ракеты С-300 со стороны Токмака.
Затем секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев заявил, что оккупанты нанесли 17 ударов по городу.
"За час в городе зафиксировано 17 вражеских прилетов — это самое большое количество с начала полномасштабного вторжения... коварно атаковали объекты энергетической инфраструктуры", — написал он.
По его словам, информацию о повреждении еще предстоит уточнить.
Харьков
Также россияне обстреляли объекты критической инфраструктуры в Харькове – зафиксировано 10 взрывов.
"Возможны перебои с электричеством, водо- и теплоснабжением. О жертвах и разрушениях информация пока уточняется. Все городские службы и ГСЧС работают над устранением последствий ночного обстрела", — написал мэр города.
Хмельницкая область
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что около 04:00 россияне попали иранскими дронами в объект критической инфраструктуры Шепетовского района. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет.
Днепропетровщина
ПВО ночью сбила партию дронов, которыми россияне атаковали Днепропетровщину. После этого оккупанты запустили ракету по Криворожскому району. Там есть попадание в объект энергетической инфраструктуры, разрушения серьезные, ранен 46-летний работник предприятия.
В Песчанской громаде обломки ракеты упали на крышу двухэтажного дома. Возник пожар, люди не пострадали.
Воздушное командование "Схід" в Facebook сообщило, что ночь в Днепре показалась "громкой".
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