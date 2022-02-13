Российские оккупанты обстреляли украинские позиции из беспилотников и гранатометов — ООС

Российские оккупанты обстреляли украинские позиции из беспилотников и гранатометов — ООС

Украинские защитники открывали ответный огонь.

В субботу, 12 февраля, российские оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС. По состоянию на утро, 13 февраля, нарушения не зафиксированы.

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Об этом говорится в утренних сводках штаба ООС.

"В направлении Песков оккупанты вели огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. Вблизи населенных пунктов Лопаскино и Лобачево российские наемники дважды задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых совершили сброс выстрелов ВОГ-17. Недалеко от Новозвановки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов", – говорится в сообщении.

Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

Как стало известно ТСН.ua из собственных источников, потери российско-оккупационных войск 12 февраля составили 5 человек: безвозвратные - 1 (1 - 6 ОМСП 2 АК, небоевой, обстоятельства уточняются); санитарные – 4 (1 – 6 ОМСП 2 АК, 1 – 2 ОМСБР и 2 – 7 ОМСБР 2 АК, небоевые, обстоятельства уточняются).

Потерь среди защитников Украины нет.

"По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано", — сообщили в ООС.

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