Российские оккупанты обстреляли украинские позиции: погиб один военнослужащий, трое раненых

В Украинской делегации в ТКГ направили в ОБСЕ ноты протеста из-за действий российских вооруженных группировок.

Российские оккупанты в понедельник, 5 июля, обстреляли украинские позиции, из-за чего погиб украинский военнослужащий и еще трое защитников были ранены.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил.

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Оккупанты обстреляли позиции украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Раненые воины были срочно эвакуированы и доставлены в лечебное учреждение.

"На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины. Об действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", — сообщили в пресс-центре ООС.

В Украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе отметили, что оккупанты в последние дни регулярно нарушают режим прекращения огня, применяя оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Российские боевики при этом обстреливают и населенные пункты, в частности Авдеевку. Из-за действий оккупантов в последние дни погибло двое украинских защитников.

"Соответствующие ноты протеста направлены в ОБСЕ, Украинская делегация в ТКГ начнет свое завтрашнее заседание по этой теме, используя свои дипломатические возможности для возвращения к полному соблюдению режима прекращения огня", — сообщили в ТКГ.

Напомним, 4 июля вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб украинский военный и еще одного воина ранили.

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